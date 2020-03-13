فرنسا‬⁩ تُغلق برج إيفل‬⁩ بسبب كورونا

2020-03-13

متابعات الخليج 365 - متابعة

أعلنت فرنسا إغلاق برج إيفل بدءًا من الليلة وحتى إشعار آخر؛ بسبب فيروس ‫كورونا الجديد.

في سياق متصل، ارتفعت الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد في إيطاليا إلى 17660 حالة اليوم الجمعة.

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وفي وقت سابق، أكدت منظمة الصحة العالمية أن أوروبا أصبحت الآن مركز وباء فيروس كورونا الجديد.

وأضافت في مؤتمر صحفي أنه يجب على كل المنشآت الصحية أن تكون مستعدة لاستقبال أعداد كبيرة من المصابين بفيروس كورونا، موضحةً أن أكثر من 4 آلاف شخص توفوا بكورونا حتى اليوم.

وطالبت الصحة العالمية بضرورة تجنب الأماكن المزدحمة، كما يجب غسل اليدين والفم وملازمة المنزل لتجنب الفيروس.

جدير بالذكر أن نسبة الإصابات في العالم بسبب كورونا قاربت الوصول إلى 140 ألف شخص، وتسبب الفيروس في وفاة 5.1 آلاف شخص، وفيما تعافى منه 70.7 ألف شخص.

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