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شفاء أول مصاب بـ كورونا في المغرب
قدم من إيطاليا منذ حوالي أسبوعين
متابعات الخليج 365 - واس
أعلنت وزارة الصحة المغربية اليوم عن شفاء أول مصاب لديها بفيروس كورونا، وهو مواطن مغربي قدم من إيطاليا منذ حوالي أسبوعين.
وأكدت الوزارة أن الحالات الأخرى المسجلة تتجاوب مع العلاج ووضعها الصحي في تحسن مستمر، باستثناء مواطنة فرنسية من أصل سينغالي توجد في وضعية حرجة بسبب إصابتها بأمراض مزمنة.
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