التعليم: لا توجد اختبارات أو تقويم أداء أو حل للواجبات في المدرسة الافتراضية

2020-03-13

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكدت وزارة التعليم، أنه منذ اليوم الأول لقرار تعليق الدراسة في مدارس التعليم العام بدءًا من يوم الاثنين 14/ 7/ 1441هـ وحتى إشعار آخر- كإجراء احترازي لا يدعو للقلق بسبب تداعيات فيروس كورونا؛ تم تقديم بدائل متنوعة للرحلة التعليمية للطلاب والطالبات لتقليص أي فاقد تعليمي، حيث تم توفير البدائل المناسبة عن بعد من خلال عدة خيارات تقدمها المدرسة الافتراضية في أي وقت وفي أي مكان، وفق جداول دراسية معلنة، ويختار الطالب الوسيلة المناسبة لإمكاناته، وظروف الاتصال المحيطة به، مع إتاحة الفرصة لأولياء الأمور لمتابعة أبنائهم في أي وقت وبأي وسيلة، بما يتحقق معه استكمال الرحلة التعليمية للطالب دون

انقطاع.

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وكشفت وزارة التعليم أن المدرسة الافتراضية تضم 19 قناة من قنوات عين (ابتدائي، 3 متوسط، 10 ثانوی بنظاميه ومساراته كافة)، يتناوب على تقديمها ICV معلمة لشرح || مادة يوميا، وذلك على تردد عربسات 37ع | عمودي، في بث مباشر من الساعة 8 صباحًا إلى الساعة، 3:12 ظهرًا، ويعاد مسجلًا طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب: هنا، كما تقدم بوابة عين الإثرائية هنا دروس بشكل افتراضي مع معلمين، وخدمة الكتب التفاعلية، والتقويم الذاتي، كذلك تقدم “بوابة المستقبل” هنا للمسجلين فيها أدوات تواصل بين المعلم والطالب عبر دروس تفاعلية كخيار آخر متاح في أي وقت، من خلال 3700 مدرسة موزعة على 33 إدارة تعليم في مناطق ومحافظات المملكة، بمشاركة 100 ألف معلم يتواصلون مع طلابهم وتتيح وزارة التعليم أدوات جديدة للمدرسة الافتراضية من خلال منظومة التعليم الموحدة هنا تعطي الطالب خيارات أخرى لتلقي دروس عين والجانب الإثرائي المتعلق بها، بدون إلزام أو تسجيل للحضور، حيث تقوم الوزارة بإرسال الرسائل الإرشادية للمستهدفين من طلاب ومعلمين للدخول إلى المنظومة والاستفادة من عناصرها التعليمية.

وأشادت وزارة التعليم بمستوى التفاعل الكبير من الطلاب وأولياء أمورهم في الاستفادة من خيارات المدرسية الافتراضية المتاحة لهم، وحرصهم على استثمار أوقاتهم في التعلم، مؤكدة أن الطالب وولي أمره يمثلان محورين رئيسين في السير عملية المدرسة الافتراضية التي تعتمد بشكل أساسي على الرغبة الذاتية في التعلم والدافعية الشخصية للتحصيل العلمي، كما نوهت بتفاعل المعلمين مع طلابهم، والتواصل معهم، من خلال مشاركتهم في الشرح والتوضيح والإجابة عن تساؤلاتهم؛ بفضل التقنيات المتاحة.

وأكدت وزارة التعليم أنه لا توجد اختبارات فترية أو تقويم أداء أو حل للواجبات في المرحلة الحالية من العمل بالمدرسة الافتراضية، ولكن لديها هدف يتحقق بمشاركة وتفاعل الجميع من تمكين الطلاب والطالبات من استكمال رحلتهم التعليمية، كما أن لديها خططًا وبدائل وفق المستجدات سيتم العمل بها تبعًا للظروف الراهنة، وما توصي به اللجنة المعنية بفيروس كورونا.

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