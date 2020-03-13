، السودان يُلغي المؤتمرات الحكومية بعد وفاة أول مصاب بـ"كورونا" ،

محمد بن مسعود - الدمام - مشاورات لبحث تأجيل الامتحانات وإغلاق الجامعات

أعلن وزير الصحة السوداني، أن الجيش حدد أماكن إيواء وطبابة للمواطنين العائدين إلى البلاد، إضافة إلى إيقاف جميع المؤتمرات الحكومية وتحديد مهلة زمنية للحظر، وإقامة كل الفعاليات الرياضية بدون جمهور حتى إشعار آخر، وذلك عقب اكتشاف حالة إصابة بفيروس "كورونا" المستجد.

وقال الوزير إن مشاورات تجري حالياً لبحث تأجيل الامتحانات وإغلاق الجامعات.

وكانت وزارة الصحة السودانية أكدت اكتشاف أول حالة إصابة بمرض "كورونا المستجد"، وذلك لمصاب بالمرض توفي يوم أمس في العاصمة الخرطوم، وهو رجل خمسيني يسكن في الولاية.فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة السودانية السودان