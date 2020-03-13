، نيابة عن خادم الحرمين.. أمير الرياض يرعى حفل سباق كأس المؤسس للفروسية غداً ،

محمد بن مسعود - الدمام - نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، يرعى الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، غداً السبت حفل سباق نادي الفروسية السنوي الكبير على كأس المؤسس جلالة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - طيب الله ثراه - لجياد الإنتاج المحلي، بميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالجنادرية.

وبهذه المناسبة أعرب الأمير بندر بن خالد الفيصل المستشار بالديوان الملكي رئيس مجلس إدارة نادي الفروسية، عن سعادة النادي ومنسوبيه برعاية خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - لهذه المناسبة الكبيرة التي تأتي امتداداً لما يحظى به النادي وسباقاته وأنشطته من دعم كبير واهتمام بالغ من مقامه الكريم - حفظه الله ، حيث يتشرف النادي برئاسته الفخرية التي تعد عزّاً وفخراً لوسط الفروسية.

وأكد أن هذا الحرص المتواصل والتشجيع والدعم المستمر من القيادة الرشيدة يبرز مدى الاهتمام الكبير برياضة الفروسية، لما تمثله من قيمة ومكانة في المجتمع، مشيراً إلى تتويج النادي وتشريفه بالرعاية الملكية الكريمة من قبل خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - لحفل سباق كأس السعودية العالمي مؤخراً، الذي يعد نقلة عظيمة في تاريخ سباقات الخيل في المملكة والعالم أجمع، وذلك بفضل الله - عز وجل - ثم بما يوليه خادم الحرمين الشريفين من رعاية واهتمام دائمين، وبفضل متابعة وتوجيه ورؤية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله - الذي يولي رياضة الفروسية السعودية بشكل عام وسباقات الخيل بشكل خاص حرصه ودعمه، لتأخذ مكانها اللائق عالمياً.

ونوه رئيس مجلس إدارة نادي الفروسية بأهمية حفل السباق على كأس المؤسس، الذي يحمل اسم جلالة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - طيب الله ثراه - إضافة لكونه يمثل تاج البطولات الكبرى وختام المناسبات والكؤوس التي تحظى بالرعاية الكريمة من القيادة الرشيدة - أيدها الله -.

كما رحب رئيس مجلس إدارة نادي الفروسية برعاية الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض لهذا الحفل نيابة عن خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - معبراً عن سعادته وكافة العاملين بالنادي بتشريفه لهذه المناسبة الفروسية الكبيرة.ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية سباق نادي الفروسية السنوي الرياض