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نعى وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، ابن عمه الشيخ عبدالملك بن عبدالله بن عبدالرحمن آل الشيخ، الذي وافته المنية اليوم الجمعة، عن عمر ناهز 90 عامًا، خلال مسيرة سطّرها بخدمة الدين وولاة الأمر والوطن وملازمة العلماء الراسخين بالعلم.
وأثنى الوزير "آل الشيخ" خلال تغريدة عبر حسابه في "تويتر" على الفقيد قائلًا: "لقد قضى حياته في خدمة دينه وولاة أمره ووطنه، ولازم والده وجمع من العلماء، وقد لازم الشيخ ابن باز 32 عامًا في دار الإفتاء، وعُرف بسماحته وتواضعه ومحبته للخير".
تتقدم إدارة صحيفة "الخليج 365" بصادق العزاء والمواساة لوزير الشؤون الإسلامية وأسرة وذوي الفقيد رحمه الله؛ داعية الله أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته.
وزير الشؤون الإسلامية ينعي ابن عمه "عبدالملك آل الشيخ"عبدالله العنزي الخليج 365 2020-03-13
نعى وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، ابن عمه الشيخ عبدالملك بن عبدالله بن عبدالرحمن آل الشيخ، الذي وافته المنية اليوم الجمعة، عن عمر ناهز 90 عامًا، خلال مسيرة سطّرها بخدمة الدين وولاة الأمر والوطن وملازمة العلماء الراسخين بالعلم.
وأثنى الوزير "آل الشيخ" خلال تغريدة عبر حسابه في "تويتر" على الفقيد قائلًا: "لقد قضى حياته في خدمة دينه وولاة أمره ووطنه، ولازم والده وجمع من العلماء، وقد لازم الشيخ ابن باز 32 عامًا في دار الإفتاء، وعُرف بسماحته وتواضعه ومحبته للخير".
تتقدم إدارة صحيفة "الخليج 365" بصادق العزاء والمواساة لوزير الشؤون الإسلامية وأسرة وذوي الفقيد رحمه الله؛ داعية الله أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته.
13 مارس 2020 - 18 رجب 1441
07:22 PM
نوّه بمناقب الفقيد وسيرته العطرة في خدمة الدين والوطن
نعى وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، ابن عمه الشيخ عبدالملك بن عبدالله بن عبدالرحمن آل الشيخ، الذي وافته المنية اليوم الجمعة، عن عمر ناهز 90 عامًا، خلال مسيرة سطّرها بخدمة الدين وولاة الأمر والوطن وملازمة العلماء الراسخين بالعلم.
وأثنى الوزير "آل الشيخ" خلال تغريدة عبر حسابه في "تويتر" على الفقيد قائلًا: "لقد قضى حياته في خدمة دينه وولاة أمره ووطنه، ولازم والده وجمع من العلماء، وقد لازم الشيخ ابن باز 32 عامًا في دار الإفتاء، وعُرف بسماحته وتواضعه ومحبته للخير".
تتقدم إدارة صحيفة "الخليج 365" بصادق العزاء والمواساة لوزير الشؤون الإسلامية وأسرة وذوي الفقيد رحمه الله؛ داعية الله أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته.
، وزير الشؤون الإسلامية ينعي ابن عمه "عبدالملك آل الشيخ" ،
المصدر : الخليج 365
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