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شهدت محافظتا عفيف ومهد الذهب، مساء اليوم الجمعة، هطول أمطار خفيفة استمرت قرابة الساعة؛ حيث لطفت الأجواء إثر الرياح السطحية المثيرة للغبار، والتي كانت تشهدها أجواء المنطقة منذ أمس.
وشملت الأمطار مركز المحافظتين، وعددًا من المراكز والقرى المحيطة بهما، جعلها الله سقيا رحمة وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.
عفيف مهد الذهب الرياح السطحية الغبار الأمطار
أمطار خفيفة تلطف أجواء الغبار بمحافظتَيْ "عفيف والمهد"فهد الغبيوي الخليج 365 2020-03-13
شهدت محافظتا عفيف ومهد الذهب، مساء اليوم الجمعة، هطول أمطار خفيفة استمرت قرابة الساعة؛ حيث لطفت الأجواء إثر الرياح السطحية المثيرة للغبار، والتي كانت تشهدها أجواء المنطقة منذ أمس.
وشملت الأمطار مركز المحافظتين، وعددًا من المراكز والقرى المحيطة بهما، جعلها الله سقيا رحمة وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.
13 مارس 2020 - 18 رجب 1441
07:20 PM
استمرّت قرابة الساعة وشملت عددًا من القرى المجاورة
شهدت محافظتا عفيف ومهد الذهب، مساء اليوم الجمعة، هطول أمطار خفيفة استمرت قرابة الساعة؛ حيث لطفت الأجواء إثر الرياح السطحية المثيرة للغبار، والتي كانت تشهدها أجواء المنطقة منذ أمس.
وشملت الأمطار مركز المحافظتين، وعددًا من المراكز والقرى المحيطة بهما، جعلها الله سقيا رحمة وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.
، أمطار خفيفة تلطف أجواء الغبار بمحافظتَيْ "عفيف والمهد" ،
المصدر : الخليج 365
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