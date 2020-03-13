مدني بريدة يكشف تفاصيل العثور على طفل مفقود داخل خزان أرضي

باشرت فرق الدفاع المدني بمدينة بريدة، اليوم الجمعة، بلاغًا عن فقدان طفل يبلغ من العمر ٣ سنوات في حي الفايزية، وتم إنقاذه من الموت غرقًا في خزان عميق.

وفي التفاصيل، قال المتحدث الإعلامي لمدني القصيم، العقيد إبراهيم أبا الخيل: بعد البحث عن الطفل من قبل فرق الإنقاذ تم الاشتباه بسقوطه داخل خزان عماره تحت الإنشاء ملاصقه لمنزله.



وأفاد أبا الخيل، بأنه تم العثور على الطفل فعليًا داخل الخزان، الذي تبلغ مساحته (3×3) م، وكان ممتلئًا بالمياه، وتم إخراج الطفل في حالة حرجة جدًا، ونقله عن طريق الهلال الأحمر إلى مستشفى الولادة والأطفال ببريده.



وأكد ابا الخيل، أنه تم تنفيذ الجانب الوقائي واستكمال إجراءات السلامة للطفل بالموقع، مشددًا على أهمية مراقبة الأطفال، ومتابعتهم حفاظاً على سلامتهم.