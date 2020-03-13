أوضح حساب المواطن أسباب وقف الدعم عن المستفيدين، لافتًا إلى أهمية الإفصاح عن البيانات المطلوبة، والتجاوب مع الرسائل التذكيرية في هذا الشأن.
جاء ذلك في رد لخدمة المستفيدين على سؤال يقول صاحبه: حسابي موقوف.. كيف أعدل بياناتي؟
وعبر حسابها الرسمي على تويتر، قالت خدمة المستفيدين: نظرًا لعدم تطابق البيانات المفصح عنها في البوابة الإلكترونية مع الجهات ذات العلاقة، ولعدم تجاوبكم مع الرسائل التذكيرية بأهمية الإفصاح، فقد تم إيقاف الدعم حتى يتم إثبات صحة البيانات بإرفاق ما يثبت ذلك عبر الرابط
وأكدت خدمة المستفيدين، أن استخراج الهوية الوطنية لا يؤثر على أهلية التابعين، وفي حال كانت حالة الأهلية للتابع مؤهلًا سيتم احتسابه من ضمن مبلغ الدعم في حساب رب الأسرة.
كانت هذه تفاصيل خبر حساب المواطن يوضح أسباب توقف دعم البرنامج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.