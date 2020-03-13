حساب المواطن يوضح أسباب توقف دعم البرنامج

أوضح حساب المواطن أسباب وقف الدعم عن المستفيدين، لافتًا إلى أهمية الإفصاح عن البيانات المطلوبة، والتجاوب مع الرسائل التذكيرية في هذا الشأن.

جاء ذلك في رد لخدمة المستفيدين على سؤال يقول صاحبه: حسابي موقوف.. كيف أعدل بياناتي؟



وعبر حسابها الرسمي على تويتر، قالت خدمة المستفيدين: نظرًا لعدم تطابق البيانات المفصح عنها في البوابة الإلكترونية مع الجهات ذات العلاقة، ولعدم تجاوبكم مع الرسائل التذكيرية بأهمية الإفصاح، فقد تم إيقاف الدعم حتى يتم إثبات صحة البيانات بإرفاق ما يثبت ذلك عبر الرابط

وأكدت خدمة المستفيدين، أن استخراج الهوية الوطنية لا يؤثر على أهلية التابعين، وفي حال كانت حالة الأهلية للتابع مؤهلًا سيتم احتسابه من ضمن مبلغ الدعم في حساب رب الأسرة.