سفارة المملكة في النمسا تدعو المواطنين في 3 دول للتنسيق مع الخطوط السعودية

دعت سفارة المملكة في النمسا، اليوم الجمعة، المواطنين الموجودين في جمهوريات (النمسا، وسلوفاكيا، وسوليفينا) إلى سرعة التنسيق مع الخطوط الجوية السعودية للعودة خلال فترة السماح.

وأكدت السفارة، أن آخر رحلة ستغادر مدينة فيينا ستكون بعد غد الأحد، الموافق ١٥ مارس الجاري.



ولفتت السفارة إلى أن هذه الدعوة، حرصًا من السفارةً على سلامة المواطنين، وإلحاقًا لما نشر سابقاً بشأن اتباع الإرشادات الصادرة من الدول المضيفة، والإجراءات الوقائية المتبعة بشأن فيروس كورونا المستجد.

وأكدت السفارة على جميع المواطنين الموجودين في تلك الجمهوريات بالمبادرة بالتسجيل عبر موقع وزارة الخارجية "فنار" mofa.gov.sa للتواصل معهم في الحالات الطارئة.



كما دعت السفارة المواطنين إلى التواصل معها في حال الطوارئ أو الرد على أي استفسار، وذلك على الأرقام التالية:

- هاتف السفارة: 004313672531.

- شؤون السعوديين: 00436765029292 - 00436766686697.