القيادة تُعزي حاكم الشارقة في وفاة الشيخ أحمد بن خالد القاسمي

بعثت القيادة السعودية، اليوم الجمعة، ببرقيتي عزاء ومواساة، لعضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، في وفاة الشيخ أحمد بن خالد بن محمد القاسمي.

وبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، قال فيها: علمنا بنبأ وفاة الشيخ أحمد بن خالد بن محمد القاسمي، رحمه الله، وإننا إذ نبعث لسموكم ولأسرة الفقيد بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء.. إنا لله وإنا إليه راجعون.



كما بعث ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، قال فيها: تلقينا نبأ وفاة الشيخ أحمد بن خالد بن محمد القاسمي، رحمه الله، ونبعث لسموكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلين المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب.