النيابة العامة محذرة من مخالفة الإجراءات الاحترازية: ستعرض صاحبها للمساءلة القانونية

حذرت النيابة العامة من مخالفة ما تصدره الجهات المعنية ذات الاختصاص من قرارات وتعليمات تهدف لرفع حصانة الإجراءات الاحترازية وتمتين مناعة التدابير الوقائية بشأن فيروس ⁧‫كورونا، مؤكدة أن المخالفة ستعرض صاحبها للمسائلة القانونية ومطالبة المحكمة المختصة.

وأهابت بالجميع التحلي بروح الطمأنينة والسكينة والوعي التام وأن يتفهم أن هذه الإجراءات استباقية تحصينية للحيلولة دون وقوع ما يمكن أن يؤثر على الصحة العامة، ما يقتضي تكاتف الجميع ومضاعفة المسؤوليات في الاستجابة لهذه التحديات في وقت مبكر لتعزيز إجراءات الوقاية من هذا الفيروس.

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