حقوق الإنسان تلتقي المرضى والمنومين بالحدود الشمالية

من جهة أخرى، افتتح الخيال ورشة العمل التي نظمها فرع الهيئة بمنطقة الحدود الشمالية عن موضوع «العنف الأسري» بحضور ممثلي الجهات المختصة ومؤسسات المجتمع المدني وعدد من المهتمين، وشدد على أهمية تضافر الجهود بين الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني للتصدي لموضوع «العنف الأسري»، مشيرا إلى أن صدور العديد من الأُطر النظامية والمؤسسية ذات الصلة أسهم مساهمة فاعلة في التقليل من هذه الظاهرة في مجتمعنا مقارنة بالسنوات الماضية، حيث نصت الأنظمة على عقوبات رادعة مستهدفة حماية أفراد الأسرة من كافة أشكال العنف والإيذاء، وتحقيق مناخ آمن وسليم لها.
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