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حقوق الإنسان تلتقي المرضى والمنومين بالحدود الشمالية

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استكمل نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان عبدالعزيز بن عبدالله الخيال والوفد المرافق، زيارة منطقة الحدود الشمالية ضمن الجولة التفقدية التي يقوم بها الوفد لعدد من الجهات الحكومية في المنطقة والوقوف على الخدمات المقدمة. وقام والوفد بزيارة تفقدية لمستشفى الأمير عبدالعزيز بن مساعد بعرعر، والتقى نائب المدير العام للشؤون الصحية بمنطقة الحدود الشمالية سعود نايف الرويلي ومدير المستشفى أحمد بن علي الشبرمي، كما اطلع على أقسام المستشفى من العيادات الخارجية والطوارئ ومركز الأورام وقسم العمليات والاستعداد لمكافحة وباء كورونا والاحتياطات اللازمة لمواجهته، فيما التقى المراجعين والمرضى والمنومين، ووقف على الخدمات المقدمة لهم للتأكد من تمتعهم بحقوقهم التي كفلها لهم النظام.

من جهة أخرى، افتتح الخيال ورشة العمل التي نظمها فرع الهيئة بمنطقة الحدود الشمالية عن موضوع «العنف الأسري» بحضور ممثلي الجهات المختصة ومؤسسات المجتمع المدني وعدد من المهتمين، وشدد على أهمية تضافر الجهود بين الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني للتصدي لموضوع «العنف الأسري»، مشيرا إلى أن صدور العديد من الأُطر النظامية والمؤسسية ذات الصلة أسهم مساهمة فاعلة في التقليل من هذه الظاهرة في مجتمعنا مقارنة بالسنوات الماضية، حيث نصت الأنظمة على عقوبات رادعة مستهدفة حماية أفراد الأسرة من كافة أشكال العنف والإيذاء، وتحقيق مناخ آمن وسليم لها.


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