أمطار على تبوك وعرعر والطائف

شهدت معظم محافظات ومدن ومراكز منطقة تبوك منذ فجر الجمعة هطولات مطرية متفرقة تراوحت بين الغزيرة والمتوسطة مصحوبة بالرعد والبَرد، ففي مدينة تبوك شملت الأمطار الغزيرة المدينة وضواحيها ومركزي شقري والبديعة، ومركز القليبة ومركز المعظم ومركز راية، ومركز الظلفة ومركز بجدة ومركز رحيب. كما هطلت الأمطار التي تراوحت بين الغزيرة والمتوسطة على محافظة تيماء والمراكز التابعة شملت مركز مديسيس ومركز العسافية ومركز أبيط ومركزي الجهراء وعردة ومركز الجديد ومركز الحزم.

وشهدت محافظة ضباء والمراكز التابعة أمطارا غزيرة شملت مركز أشواق ومركز نابع ومركزي الخريطة وشغب ومركز صدر، وعلى محافظة البدع شملت المحافظة وضواحيها. كذلك هطلت، أمطار رعدية متوسطة مصحوبة بالبرد على مدينة عرعر وضواحيها، وهطلت أمطار من خفيفة إلى متوسطة على محافظة الطائف شملت الهدا والشفاء وطريق الملك فهد طريق الدائري وأحياء شهار والردف والسداد والوسام وقروى والمثناه.