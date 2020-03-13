أمطار على تبوك وعرعر والطائف

وشهدت محافظة ضباء والمراكز التابعة أمطارا غزيرة شملت مركز أشواق ومركز نابع ومركزي الخريطة وشغب ومركز صدر، وعلى محافظة البدع شملت المحافظة وضواحيها. كذلك هطلت، أمطار رعدية متوسطة مصحوبة بالبرد على مدينة عرعر وضواحيها، وهطلت أمطار من خفيفة إلى متوسطة على محافظة الطائف شملت الهدا والشفاء وطريق الملك فهد طريق الدائري وأحياء شهار والردف والسداد والوسام وقروى والمثناه.
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