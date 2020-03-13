السعودية اليوم / ولاية الخرطوم تخصص أرقاما للإتصال والتبليغ عن جائحة كورونا



الخرطوم 18 رجب 1441 هـ الموافق 13 مارس 2020 م واس

دعت وزارة الصحة ولاية الخرطوم، مواطنيها للتبليغ الفوري عن أي حالة إشتباه بجائحة ” كورونا” بجميع محافظات الولاية.

وقالت فى بيان صادر عنها اليوم، انها خصصت أرقامًا للإتصال والتبليغ مباشرة لمنع إنتشار فيروس كورونا والسيطرة عليه.

وطالبت الوزارة مواطنيها بأخذ الحيطة والحذر والإبتعاد عن الأماكن المزدحمة والإلتزام بقواعد السلامة العامة كغسل اليدين بالماء والصابون.

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19:37ت م

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