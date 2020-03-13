السعودية اليوم / باكستان تقرر إغلاق المصالح التعليمية وإغلاق المعابر الحدودية وإلغاء العرض العسكري بسبب كورونا



إسلام آباد 18 رجب 1441 هـ الموافق 13 مارس 2020 م واس

قررت الحكومة إغلاق جميع المصالح التعليمية في البلاد لغاية الخامس من أبريل المقبل للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد بعد تسجيل 22 إصابة مؤكدة به في البلاد.

جاء هذا القرار في اجتماع مجلس الأمن الوطني الباكستاني الذي انعقد مساء اليوم في إسلام آباد برئاسة رئيس الوزراء عمران خان، ومشاركة رؤساء حكومات الأقاليم ووزراء الدفاع والخارجية والداخلية والتعليم والقانون ورؤساء أفرع القوات المسلحة وكبار المسؤولين الأمنيين لبحث الإجراءات الممكنة لمكافحة انتشار فيروس كورونا في البلاد.

وأوضح وزير التعليم الباكستاني شفت محمود في تصريح عقب مشاركته في الاجتماع أن جميع المدارس والكليات والمعاهد والجامعات والمصالح التعليمية ستبقى مغلقة في باكستان لغاية الخامس من أبريل المقبل كإجراء احترازي للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأضاف أنه سيتم مراجعة الوضع في السابع والعشرين من مارس الجاري لاتخاذ القرار المناسب حول فتح المصالح التعليمية أو إبقائها مغلقة.

من جانبه قال وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي إن الحكومة قررت إغلاق جميع المعابر الحدودية لمدة 15 يوماً.

وأضاف أنه تقرر كذلك إلغاء حفل العرض العسكري الذي كان مقرراً في إسلام آباد في ذكرى اليوم الوطني الباكستاني الذي يصادف الثالث والعشرين من مارس الجاري.

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19:22ت م

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