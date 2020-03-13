السعودية اليوم / خلية الأزمة العراقية تقرر وقف تنقل المواطنين بين المحافظات العراقية تحسبًا من انتشار فيروس كورونا



بغداد 18 رجب 1441 هـ الموافق 13 مارس 2020 م واس

قررت خلية الأزمة الوزارية العراقية المكلفة بالحد من انتشارفيروس "كورونا" وقف تنقل المواطنين العراقيين بين المحافظات العراقية ،ابتداء من يوم الأحد المقبل ولغاية الخامس والعشرين من الشهرالجاري .

وقررت الخلية في بيان صحفي اليوم إيقاف دخول الأشخاص غيرالعراقيين الوافدين من قطر وألمانيا إلى العراق.

وكانت خلية الأزمة قد أعلنت في آخر بياناتها الصحفية عن وجود 68 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس في عموم العراق, فضلا عن 8 حالات وفاة ,فيما سجلت 15 حالة شفاء تام حتى الآن .

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19:20ت م

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