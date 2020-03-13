السعودية اليوم / وزارة الصحة السنغالية تعلن عن خمس إصابات جديدة بالكورونا



داكار 18 رجب 1441 هـ الموافق 13 مارس 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة السنغالية تسجيل 5 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، مضيفة أن الحالات الجديدة ينتمي أصحابها لنفس العائلة وهي عائلة سنغالي مصاب قادم من إيطاليا.

وقالت الوزارة في بيان : إن المصابين الجدد كانوا في الحجر الصحي، وأن نتائج الفحوص أظهرت اليوم عدم إصابة شخص آخر كان مشتبها فيه.

وكانت الوزارة السنغالية قد أكدت أنه ومنذ 2 مارس الجاري تم تسجيل 10 حالات مؤكدة، داعية إلى التزام الهدوء والانضباط والاحترام الصارم للتدابير الموصى بها.

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19:11ت م

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