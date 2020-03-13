السعودية اليوم / أمانة تبوك تواصل إزالة الأضرار التي خلفتها موجة الرياح على المنطقة



تبوك 18 رجب 1441 هـ الموافق 13 مارس 2020 م واس

تواصل أمانة منطقة تبوك جهودها في إزالة وإصلاح ما خلفته موجة الرياح القوية التي شهدتها أجواء مدينة تبوك اليوم التي تسببت في حدوث بعض الأضرار تمثلت في سقوط بعض الأشجار والنخيل وأعمدة الإنارة في الشوارع.

وأوضحت الأمانة أنه جرى توجيه الفرق الميدانية بها بالاستعداد لأخذ الاحتياطات اللازمة للتقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة ومتابعة حالات الطقس في وقت سابق، وتوزيع الصهاريج بمواقع تجمع مياه الأمطار تحسباً لأي طارئ, فيما جرى مباشرة عدة بلاغات تشكلت على اقتلاع بعض الأشجار بالأحياء الداخلية وأعمدة الإنارة.

وأشارت إلى أن الفرق الميدانية باشرت الشروع بأعمالها لمراقبة الوضع عن كثب وحصر الأضرار التي خلفتها تلك الموجة ومعالجتها بكل سريع جراء موجة الرياح التي تعرضت لها المنطقة، مشددة على ضرورة توخي الحيطة والحذر في مثل هذه الظروف المناخية.

وأفادت الأمانة أنها قامت بتأمين مواقع ما خلفته موجة الرياح، والتأكد من عدم وجود أي أضرار أخرى، مؤكدة أن العمل والمراقبة جرى على مدار الساعة من أجل إزالة الآثار التي ترتبت على حدوث الموجة ومنها كنس الشوارع وتنظيفها بالكامل, إلى جانب إزالة وتنظيف آثار الغبار، وإزالة التجمعات المائية.

كما أكدت حرصها على إزالة الآثار والأضرار التي خلفتها موجة الرياح، حيث باشرت أعمالها مباشرة بعد هدوء موجة الرياح من قبل المسؤولين المعنيين.

وقدمت أمانة تبوك شكرها لغرفة عمليات الدفاع المدني على تعاونهم الدائم مع الأمانة وجهودهم المبذولة والمستمرة، والفرق الميدانية لجهودهم المبذولة.

كما أفادت الأمانة أن العمل يسير وفق الخطة المعدة مسبقا لمثل هذه الحالات، داعية المواطنين والمقيمين بمنطقة تبوك إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوي عبر قنوات الأمانة التفاعلية, التي جرى تخصيصها لاستقبال البلاغات والشكاوي على مدار اليوم عن طريق مركز 940.

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19:09ت م

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