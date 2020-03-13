السعودية اليوم / وزير الصحة التونسي يلتقي سفير المملكة



تونس 18 رجب 1441 هـ الموافق 13 مارس 2020 م واس

التقى وزير الصحة التونسي عبد اللطيف المكي اليوم، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس محمد بن محمود العليّ.

وجرى خلال اللقاء بحث تعزيز ودعم التّعاون والشّراكة بين البلدين الشّقيقين في المجال الصحّي.

// انتهى //

18:47ت م

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