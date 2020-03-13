

الرياض 18 رجب 1441 هـ الموافق 13 مارس 2020 م واس

استكمل نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان عبدالعزيز بن عبدالله الخياّل والوفد المرافق, زيارة منطقة الحدود الشمالية ضمن الجولة التفقدية التي يقوم بها الوفد لعدد من الجهات الحكومية في المنطقة والوقوف على الخدمات المقدمة.

وقام والوفد بزيارة تفقدية لمستشفى الأمير عبدالعزيز بن مساعد بعرعر, والتقى نائب مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الحدود الشمالية سعود نايف الرويلي ومدير المستشفى أحمد بن علي الشبرمي، كما اطلع على أقسام المستشفى من العيادات الخارجية والطواري ومركز الأورام وقسم العمليات والاستعداد لمكافحة وباء الكورونا والاحتياطات اللازمة لمواجهته، فيما التقى المراجعين و المرضى والمنومين ووقف على الخدمات المقدمة لهم للتأكد من تمتعهم بحقوقهم التي كفلها لهم النظام.

من جهة أخرى افتتح الخياّل ورشة العمل التي نظمها فرع الهيئة بمنطقة الحدود الشمالية عن موضوع "العنف الأسري" بحضور ممثلي الجهات المختصة ومؤسسات المجتمع المدني وعدد من المهتمين؛ وشدد على أهمية تضافر الجهود بين الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني للتصدي لموضوع "العنف الأسري"، مشيراً إلى أن صدور العديد من الأُطر النظامية والمؤسسية ذات الصلة أسهم مساهمة فاعلة في التقليل من هذه الظاهرة في مجتمعنا مقارنة بالسنوات الماضية؛ حيث نصت الأنظمة على عقوبات رادعة مستهدفة حماية أفراد الأسرة من كافة أشكال العنف والإيذاء وتحقيق مناخ آمن وسليم لها.

فيما شاركت عدد من الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني بأوراق العمل تم خلالها استعراض أبرز أسباب العنف الأسري وطرق معالجته.

// انتهى //

17:44ت م

0099





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان يستكمل زيارة منطقة الحدود الشمالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.