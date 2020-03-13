السعودية اليوم / ألمانيا تسجل سابع حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد



شتوتجارت 18 رجب 1441 هـ الموافق 13 مارس 2020 م واس

سجلت ألمانيا اليوم سابع حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد .

وأعلنت وزارة الصحة المحلية في ولاية بادن - فورتمبرج اليوم أن حالة الوفاة الجديدة لرجل يبلغ من العمر 80 عاما.

مما يذكر أن أعمار حالات الوفاة بالفيروس في ألمانيا تتراوح بين 67 عاما و 89 عاما.

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17:43ت م

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