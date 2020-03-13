ياسمين صبري وأحمد أبوهشيمة.. خاتم وسوار ونظارة تشعل مواقع التواصل

انشغل رواد مواقع التواصل الاجتماعي الأيام الماضية، بأخبار وشائعات ارتباط الفنانة ياسمين صبري، برجل الأعمال المصري أحمد أبوهشيمة، ودعمت تلك "الاستنتاجات" مجموعة من الصور والفيديوهات على حسابيهما.





وأجمع عدد كبير من رواد مواقع التواصل على أن رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة هو خطيب الفنانة ياسمين صبري، بعدما نشر أبوهشيمة عبر حسابه على أنستقرام صورة تظهر فيها يده، وهي ممسكة بيد فتاة ترتدي خاتما وسوارا، سبق أن ظهرا في يد الفنانة ياسمين صبري في أحد مقاطع الفيديو التي نشرتها عبر مجموعة من الصور.



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وكانت النجمة المصرية قد نشرت منذ أسبوعين صورة لها على موقع "أنستقرام" أثناء قضاء إجازتها في إحدى الدول، وتسببت في موجة من الجدل بسبب ظهور شخص في النظارة التي ترتديها بشكل واضح ، وراح متابعو مواقع التواصل يسألون عن هوية هذا الشخص.





وكشفت ياسمين في وقت سابق عن مواصفات فتى أحلامها الذي تتمنى الارتباط به في برنامج "صاحبة السعادة"، مع الإعلامية إسعاد يونس، وقالت إنها تتمنى الارتباط بشاب طويل وقمحي اللون وبدون شارب.



