فيديو.. الأمطار تغسل الحرم المكي

2020-03-13

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

هطلت، اليوم الجمعة، أمطار من متوسطة إلى غزيرة على المسجد الحرام في مكة المكرمة في مشهد يخلب القلوب.

وشدد إمام وخطيب المسجد الحرام، الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد، على أن المال إذا لم يحسن توظيفه فهو وسيلة من أعظم وسائل الفساد والإفساد، من الكسب الحرام، وأكل الحرام، والبغي، والظلم، وبخس الناس، وغمط الحق، وفي الحديث: “ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم، بأفسد لهما من حرص المرء على المال، والشرف لدينه”، وتدين الغني كما يكون بالإنفاق يكون بالإمساك عن توظيف المال في مشاريع الإفساد في الاقتصاد والأخلاق.

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وقال في خطبة الجمعة اليوم من الحرم المكي: عجيب أن تُبتلى بعض النفوس ذات الثراء واليسار بفتنة عرض ثرواتها أمام الناس، واستعراض ثرواتها أمام المستضعفين، يعبرون بمراكبهم الوثيرة، وملابسهم الزاهية أمام حفاة الأقدام، ومرقعي الملابس ليتصاعد غبار مراكبهم منتثرًا في وجوه الضعاف والمساكين، مع غرق هؤلاء المتكبرين المتغطرسين في النشوة والسكرة.

في سياق آخر، تعمل الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على تعقيم المسجد الحرام بـ(1800) لتر معقمات صديقة للبيئة يوميًّا، حيث تم دعم إدارة التطهير والسجاد بالمسجد الحرام التابعة لوكالة الرئاسة العامة للشؤون الفنية والخدمية بعدد 450 عاملًا، من إدارة سقيا زمزم وتخصيصهم لعمليات التعقيم داخل البيت العتيق.

ويأتي هذا الإجراء ضمن عدة إجراءات وقائية واحترازية تقوم بها الرئاسة العامة لمنع وصول فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) إلى المسجد الحرام وساحاته، والمحافظة على سلامة زواره وقاصديه، حسب توجيهات الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.

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