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حريق في مطعم بحي السلامة في جدة

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2020-03-13

حريق في مطعم بحي السلامة في جدة

الحادث لم يسفر عن وقوع أي إصابات

متابعات الخليج 365 - جدة

أخمد الدفاع المدني في جدة، اليوم الجمعة، حريقًا اندلع في مطعم بالدور الثالث بحي السلامة.

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وأكد الحساب الرسمي للدفاع المدني على موقع تويتر، أن الحريق لم يسفر عن وقوع أي إصابات.

ونشر المدني صورًا تبين عملية مباشرة الحريق والسيطرة عليه بالمعدات والآليات التابعة للمديرية.

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