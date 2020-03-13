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حريق في مطعم بحي السلامة في جدة
الحادث لم يسفر عن وقوع أي إصابات
متابعات الخليج 365 - جدة
أخمد الدفاع المدني في جدة، اليوم الجمعة، حريقًا اندلع في مطعم بالدور الثالث بحي السلامة.
وأكد الحساب الرسمي للدفاع المدني على موقع تويتر، أن الحريق لم يسفر عن وقوع أي إصابات.
ونشر المدني صورًا تبين عملية مباشرة الحريق والسيطرة عليه بالمعدات والآليات التابعة للمديرية.
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