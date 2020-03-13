سقوط طفل في خزان عمارة تحت الإنشاء ببريدة

2020-03-13

متابعات الخليج 365 - بريدة

باشر الدفاع المدني في بريدة، مساء اليوم الجمعة، سقوط طفل عمره 3 سنوات في خزان عمارة تحت الإنشاء.

وأوضح الدفاع المدني، في تغريدة له عبر تويتر، أنه تم إخراج الطفل ونقله إلى المستشفى عن طريق الهلال الأحمر، وهو بحالة حرجة.

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ونشر المدني صورًا تبين عملية مباشرة الحالة والخزان الذي سقط فيه الطفل.

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