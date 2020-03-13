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سقوط طفل في خزان عمارة تحت الإنشاء ببريدة
تم إخراجه ونقله إلى المستشفى في حالة حرجة
متابعات الخليج 365 - بريدة
باشر الدفاع المدني في بريدة، مساء اليوم الجمعة، سقوط طفل عمره 3 سنوات في خزان عمارة تحت الإنشاء.
وأوضح الدفاع المدني، في تغريدة له عبر تويتر، أنه تم إخراج الطفل ونقله إلى المستشفى عن طريق الهلال الأحمر، وهو بحالة حرجة.
ونشر المدني صورًا تبين عملية مباشرة الحالة والخزان الذي سقط فيه الطفل.
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