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باكستان تتّخذ إجراءات استثنائية للحدّ من "كورونا"

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محمد بن مسعود - الدمام - سلطات الصحّة تعلن ارتفاع المصابين إلى 22 حالة

أكدت سلطات الصحة الباكستانية ارتفاع حصيلة المصابين بفيروس كورونا المستجد إلى 22 حالة مؤكدة، بعد ظهور إصابة جديدة اليوم في مدينة كراتشي.

وأوضحت وزارة الصحة في كراتشي، في بيان اليوم، أن الإصابة الجديدة ظهرت في شخص بالغ من العمر 52 عامًا.

وأضاف البيان أن السلطات الباكستانية قررت اتخاذ إجراءات استثنائية للحد من انتشار فيروس كورونا في البلاد؛ حيث أغلقت المدارس الابتدائية في أقاليم بلوشستان والسند وجيلجيت بلتستان لغاية 31 مارس الحالي.باكستان إغلاق المدارس فيروس كورونا الجديد

باكستان تتّخذ إجراءات استثنائية للحدّ من "كورونا"

وكالة الأنباء (واس) الخليج 365 2020-03-13

أكدت سلطات الصحة الباكستانية ارتفاع حصيلة المصابين بفيروس كورونا المستجد إلى 22 حالة مؤكدة، بعد ظهور إصابة جديدة اليوم في مدينة كراتشي.

وأوضحت وزارة الصحة في كراتشي، في بيان اليوم، أن الإصابة الجديدة ظهرت في شخص بالغ من العمر 52 عامًا.

وأضاف البيان أن السلطات الباكستانية قررت اتخاذ إجراءات استثنائية للحد من انتشار فيروس كورونا في البلاد؛ حيث أغلقت المدارس الابتدائية في أقاليم بلوشستان والسند وجيلجيت بلتستان لغاية 31 مارس الحالي.

13 مارس 2020 - 18 رجب 1441

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05:50 PM

اخر تعديل

13 مارس 2020 - 18 رجب 1441

06:53 PM

سلطات الصحّة تعلن ارتفاع المصابين إلى 22 حالة

أكدت سلطات الصحة الباكستانية ارتفاع حصيلة المصابين بفيروس كورونا المستجد إلى 22 حالة مؤكدة، بعد ظهور إصابة جديدة اليوم في مدينة كراتشي.

وأوضحت وزارة الصحة في كراتشي، في بيان اليوم، أن الإصابة الجديدة ظهرت في شخص بالغ من العمر 52 عامًا.

وأضاف البيان أن السلطات الباكستانية قررت اتخاذ إجراءات استثنائية للحد من انتشار فيروس كورونا في البلاد؛ حيث أغلقت المدارس الابتدائية في أقاليم بلوشستان والسند وجيلجيت بلتستان لغاية 31 مارس الحالي.

، باكستان تتّخذ إجراءات استثنائية للحدّ من "كورونا" ،
المصدر : الخليج 365

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