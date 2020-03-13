شكرا لقرائتكم خبر عن تكثيف أعمال الرش والالتزام بالاشتراطات الصحية في القطيف والان نبدء بالتفاصيل

واصلت بلدية محافظة القطيف أعمال رش المبيدات لـ 121 حياً من أحياء المحافظة، وغسل 199 برميلاً و137 حاوية، ورفع كميات كبيرة من الأنقاض والنفايات المنزلية والصلبة.

وأوضح رئيس البلدية المهندس محمد الحسيني أن الفرق الميدانية تتابع أعمال الرش ومتطلبات الالتزام بالاشتراطات الصحية للمحلات، مشيراً إلى أنه يأتي استكمالاً للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تقوم بها البلدية لمنع انتشار الفايروس.

وأكد المهندس الحسيني أهمية التعامل بوعي مع القرارات الجديدة، مشيراً إلى أن البلدية لمست مستوى الوعي لدى المواطن وترحيبها بجميع القرارات التي تصب في مصلحة الوطن.