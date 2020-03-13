اخبار السعوديه

تكثيف أعمال الرش والالتزام بالاشتراطات الصحية في القطيف

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن تكثيف أعمال الرش والالتزام بالاشتراطات الصحية في القطيف والان نبدء بالتفاصيل

واصلت بلدية محافظة القطيف أعمال رش المبيدات لـ 121 حياً من أحياء المحافظة، وغسل 199 برميلاً و137 حاوية، ورفع كميات كبيرة من الأنقاض والنفايات المنزلية والصلبة.

وأوضح رئيس البلدية المهندس محمد الحسيني أن الفرق الميدانية تتابع أعمال الرش ومتطلبات الالتزام بالاشتراطات الصحية للمحلات، مشيراً إلى أنه يأتي استكمالاً للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تقوم بها البلدية لمنع انتشار الفايروس.

وأكد المهندس الحسيني أهمية التعامل بوعي مع القرارات الجديدة، مشيراً إلى أن البلدية لمست مستوى الوعي لدى المواطن وترحيبها بجميع القرارات التي تصب في مصلحة الوطن.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تكثيف أعمال الرش والالتزام بالاشتراطات الصحية في القطيف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا