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ألمانيا تسجل سابع حالة وفاة بـ كورونا

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2020-03-13

ألمانيا تسجل سابع حالة وفاة بـ كورونا

رجل يبلغ من العمر 80 عامًا

متابعات الخليج 365 - متابعة

سجلت ألمانيا اليوم سابع حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد.

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وأعلنت وزارة الصحة المحلية في ولاية بادن – فورتمبرج اليوم أن حالة الوفاة الجديدة لرجل يبلغ من العمر 80 عامًا.

مما يذكر أن أعمار حالات الوفاة بالفيروس في ألمانيا تتراوح بين 67 عامًا و89 عامًا.

وقاربت نسبة الإصابات في العالم بسبب كورونا الوصول إلى 140 ألف شخص، وتسبب الفيروس في وفاة 5.1 آلاف شخص، وفيما عافى منه 70.7 ألف شخص.

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