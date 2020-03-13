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وزارة الصحة الأردنية تعلن خلو البلاد من فيروس كورونا

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2020-03-13

وزارة الصحة الأردنية تعلن خلو البلاد من فيروس كورونا

متابعات الخليج 365 - واس

أعلن وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر، اليوم، خلو الأردن من فيروس كورونا المستجد ، بعد شفاء المصاب الوحيد بهذا المرض ومغادرته المستشفى.
وقال الوزير الأردني في مؤتمر صحفي : إن الفحوصات التي أجريت للمصاب أكدت تماثله للشفاء وتم إخراجه من المستشفى، وبذلك لا يوجد أي حالة مصابة بهذه الفيروس في الأردن لغاية اليوم .

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