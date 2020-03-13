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أعلن وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر، اليوم، خلو الأردن من فيروس كورونا المستجد، بعد شفاء المصاب الوحيد بهذا المرض ومغادرته المستشفى.
وقال الوزير الأردني في مؤتمر صحفي: الفحوصات التي أجريت للمصاب أكدت تماثله للشفاء وتم إخراجه من المستشفى، وبذلك لا توجد أي حالة مصابة بهذه الفيروس في الأردن لغاية اليوم.
13 مارس 2020 - 18 رجب 1441 05:59 PM
الفحوصات التي أجريت للمصاب أكدت تعافيه
أعلن وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر، اليوم، خلو الأردن من فيروس كورونا المستجد، بعد شفاء المصاب الوحيد بهذا المرض ومغادرته المستشفى.
وقال الوزير الأردني في مؤتمر صحفي: الفحوصات التي أجريت للمصاب أكدت تماثله للشفاء وتم إخراجه من المستشفى، وبذلك لا توجد أي حالة مصابة بهذه الفيروس في الأردن لغاية اليوم.
، "الصحة الأردنية" تعلن خلو البلاد من "كورونا" ،
المصدر : الخليج 365
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