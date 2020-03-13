، شاهد.. الأساطير تضرب رأس حاكم "خوانسار الإيرانية" رافضاً حجر المدينة: دار مؤمنين! ،

محمد بن مسعود - الدمام - مقطع متداول يكشف طريقة تفكير مسؤولي الملالي واستهانتهم بالمواطنين.."مقابر كورونا"

تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم، مقطع فيديو لحاكم مدينة خوانسار الواقعة في محافظة أصفهان الإيرانية يعلن فيه رفضه وضع المدينة تحت نطاق الحجر الصحي بعد انتشار الفايروس فيها وسقوط العشرات من الضحايا جراء العدوى، في مشهد من مشاهد العنصرية والجنون الذي يسطره على نظام الملالي الإجرامي واستهانته بأرواح المواطنين بحجج واهية وأساطير زائفة.

وقال خلال المقطع الذي تم تداوله اليوم بنطاق واسع: "أرفض وضع المدينة في الحجر الصحي لأنها دار المؤمنين، وقدمت هذه المدينة علماء كثر والحجر الصحي ظاهرة غير إيجابية ولاحقًا سيكون اسم المدينة متلازماً للحجر الصحي".

وأضاف: "سيتم ذكر المدينة دائمًا بأنها وضعت في الحجر الصحي وهذا غير جيد أبداً، ولن أوافق على هذا القرار أبداً"؛ حيث تأتي هذه التصريحات في وقت يعمل فيه المجتمع الدولي قاطبة بجد للتصدي للفايروس.

يشار إلى أن فايروس كورونا جعل من إيران مصدر قلق للعالم أجمع بعد الانتشار السريع للفايروس والإجراءات الضعيفة من نظام طهران الذي لا يمتلك بنية تحتية لمقاومته، كما يبدو أن الشكوك في صحة الأرقام الرسمية التي تعلنها الحكومة الإيرانية عن ضحايا فيروس "كورونا" المستجد، في محلها، بعد دليل نشرته صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية مؤخرًا، يفند زيف وكذب نظام طهران .

كما جرى تداول صورة مقاطع فيديو لحفر القبور في مجمع المقابر الذي تبلغ مساحته 9 كيلومترات مربعة، مما يعني أن أعداد الوفيات الحقيقية أكبر من إعلانات الحكومة الإيرانية.