، شاهد من الرياض.. "صحة وطن" توعي بـ"كورونا" بمشاركة 60 متطوعًا ومتطوعة ،

محمد بن مسعود - الدمام - حملةٌ تمتد 3 أيام بشراكة المستشفى السعودي الألماني تنطلق للأحياء والأماكن العامة

أطلق فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، مساء الأمس، حملته التثقيفية الميدانية "صحة وطن" التي تهدف إلى توعية الجمهور الخارجي من المجتمع بمرض فيروس "كورونا الجديد"؛ بالتعاون مع فريق "رؤية وطن التطوعي" وبالشراكة مع المستشفى السعودي الألماني.

بدأت الحملة التي تمتد لثلاثة أيام باجتماع تنسيقي بين مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض الدكتور يوسف السيالي وقائد فريق "رؤية وطن" موسى حردي ومديرة علاقات المستشفى السعودي الألماني كاملة الحسن، وبعض القيادات في الجهات الثلاثة؛ للوقوف على جاهزية الحملة وكامل الاستعدادات.

بعد ذلك انطلق فريق الحملة إلى الأماكن العامة وبعض الأحياء في المنطقة لتوزيع المنشورات الإرشادية والكتيبات التوعوية التي تتحدث عن الفيروس، والفئات الأكثر عرضة للإصابة به، وطرق انتقاله والوقاية منه، والخطوات الواجب اتباعها، بالإضافة إلى توزيع أدوات الوقاية والتطهير اللازمة مثل الأقنعة الطبية والقفازات الواقية والمعقمات وغيرها من الأدوات.

وأوضح "السيالي"، أن العدد التقديري للمستفيدين من الحملة قد يصل إلى ما يقارب 2000 شخص وعدد المشاركين في تنفيذها 60 متطوعًا ومتطوعة موزعين على عشرة مواقع في أحياء الرياض؛ مشيرًا إلى أن هذه الحملة تأتي ضمن الخطط والإجراءات الوقائية التي اعتمدها فرع وزارة الموارد والتنمية بالرياض مؤخرًا بالشراكة مع بعض الجهات الحكومية والأهلية والتطوعية ذات العلاقة؛ للاستفادة من خبراتهم في مجال التوعية الصحية عن فيروس "كورونا"، والوقوف مع الدولة -حفظها الله- في التصدي لمخاطر انتشاره.

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