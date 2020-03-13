، "صحة جدة" تعلّق الزيارة بمجمع الملك عبدالله الطبي ،

محمد بن مسعود - الدمام - قلّصت المدة في بقية المستشفيات إلى ساعة واحدة

أعلنت الشؤون الصحية بمحافظة جدة، تعليق الزيارة في مجمع الملك عبدالله الطبي بشمال المحافظة.

وقررت كذلك أوقات زيارة المرضى المنومين في بقية المستشفيات بالمحافظة، ساعة واحدة في اليوم من 5- 6 مساءً، واقتصار الزيارة على الأقارب من الدرجة الأولى والاكتفاء بالتواصل الهاتفي للاطمئنان عليهم.

‏وقالت "صحة جدة": حرصًا على سلامة الأطفال وكبار بالسن ومن يعانون من أمراض مزمنة؛ فإنه يُنصح بعدم زيارتهم للمستشفيات.

جاءت هذه التحركات كإجراءات احترازية وقائية تفاديًا لفيروس كورونا.جدة وزارة الصحة صحة جدة مجمع الملك عبدالله الطبي فيروس كورونا الجديد