- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
أعلنت الشؤون الصحية بمحافظة جدة، تعليق الزيارة في مجمع الملك عبدالله الطبي بشمال المحافظة.
وقررت كذلك أوقات زيارة المرضى المنومين في بقية المستشفيات بالمحافظة، ساعة واحدة في اليوم من 5- 6 مساءً، واقتصار الزيارة على الأقارب من الدرجة الأولى والاكتفاء بالتواصل الهاتفي للاطمئنان عليهم.
وقالت "صحة جدة": حرصًا على سلامة الأطفال وكبار بالسن ومن يعانون من أمراض مزمنة؛ فإنه يُنصح بعدم زيارتهم للمستشفيات.
جاءت هذه التحركات كإجراءات احترازية وقائية تفاديًا لفيروس كورونا.جدة وزارة الصحة صحة جدة مجمع الملك عبدالله الطبي فيروس كورونا الجديد
13 مارس 2020 - 18 رجب 1441 05:57 PM
قلّصت المدة في بقية المستشفيات إلى ساعة واحدة
أعلنت الشؤون الصحية بمحافظة جدة، تعليق الزيارة في مجمع الملك عبدالله الطبي بشمال المحافظة.
وقررت كذلك أوقات زيارة المرضى المنومين في بقية المستشفيات بالمحافظة، ساعة واحدة في اليوم من 5- 6 مساءً، واقتصار الزيارة على الأقارب من الدرجة الأولى والاكتفاء بالتواصل الهاتفي للاطمئنان عليهم.
وقالت "صحة جدة": حرصًا على سلامة الأطفال وكبار بالسن ومن يعانون من أمراض مزمنة؛ فإنه يُنصح بعدم زيارتهم للمستشفيات.
جاءت هذه التحركات كإجراءات احترازية وقائية تفاديًا لفيروس كورونا.
، "صحة جدة" تعلّق الزيارة بمجمع الملك عبدالله الطبي ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "صحة جدة" تعلّق الزيارة بمجمع الملك عبدالله الطبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.