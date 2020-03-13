، "كورونا" يؤجّل جميع المنافسات الكروية الأوروبية ،

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أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، تأجيل جميع المنافسات المقررة الأسبوع المقبل، بما فيها مباريات دوري أبطال أوروبا ويوروبا ليغ؛ بسبب انتشار فيروس كورونا.
وقرّر اتحاد كرة القدم في إنجلترا تأجيل جميع مباريات النخبة، بما فيها الدوري الإنجليزي، إلى غاية 4 أبريل، بناء على استشارات طبية.
وقد أعلن فريق أرسنال عن إصابة مدربه ميكال أرتيتا بفيروس كورونا، وكذلك مهاجم تشيلسي كالم هودسون أدوي، كما أعلن فريق إيفرتون عن ظهور أعراض الفيروس على عدد من لاعبي الفريق.
ووفق "بي بي سي"، تقرّر تأجيل مباراة العودة في دوري أبطال أوروبا بين مانشستر سيتي وريال مدريد، والمواجهة الثانية بين يوفنتوس وليون، وكذلك مباراة العودة بين برشلونة ونابولي، إضافة إلى المواجهة بين بايرن ميونيخ وتشيلسي.
وتأجّلت أيضًا المنافسات الأوروبية للشباب المقررة يومي 17 و18 مارس.الاتحاد الأوروبي لكرة القدم دوري أبطال أوروبا فيروس كورونا الجديد
"كورونا" يؤجّل جميع المنافسات الكروية الأوروبيةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-03-13
أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، تأجيل جميع المنافسات المقررة الأسبوع المقبل، بما فيها مباريات دوري أبطال أوروبا ويوروبا ليغ؛ بسبب انتشار فيروس كورونا.
وقرّر اتحاد كرة القدم في إنجلترا تأجيل جميع مباريات النخبة، بما فيها الدوري الإنجليزي، إلى غاية 4 أبريل، بناء على استشارات طبية.
وقد أعلن فريق أرسنال عن إصابة مدربه ميكال أرتيتا بفيروس كورونا، وكذلك مهاجم تشيلسي كالم هودسون أدوي، كما أعلن فريق إيفرتون عن ظهور أعراض الفيروس على عدد من لاعبي الفريق.
ووفق "بي بي سي"، تقرّر تأجيل مباراة العودة في دوري أبطال أوروبا بين مانشستر سيتي وريال مدريد، والمواجهة الثانية بين يوفنتوس وليون، وكذلك مباراة العودة بين برشلونة ونابولي، إضافة إلى المواجهة بين بايرن ميونيخ وتشيلسي.
وتأجّلت أيضًا المنافسات الأوروبية للشباب المقررة يومي 17 و18 مارس.
13 مارس 2020 - 18 رجب 1441
05:10 PM
بما فيها مباريات دوري أبطال أوروبا ويوروبا ليغ
أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، تأجيل جميع المنافسات المقررة الأسبوع المقبل، بما فيها مباريات دوري أبطال أوروبا ويوروبا ليغ؛ بسبب انتشار فيروس كورونا.
وقرّر اتحاد كرة القدم في إنجلترا تأجيل جميع مباريات النخبة، بما فيها الدوري الإنجليزي، إلى غاية 4 أبريل، بناء على استشارات طبية.
وقد أعلن فريق أرسنال عن إصابة مدربه ميكال أرتيتا بفيروس كورونا، وكذلك مهاجم تشيلسي كالم هودسون أدوي، كما أعلن فريق إيفرتون عن ظهور أعراض الفيروس على عدد من لاعبي الفريق.
ووفق "بي بي سي"، تقرّر تأجيل مباراة العودة في دوري أبطال أوروبا بين مانشستر سيتي وريال مدريد، والمواجهة الثانية بين يوفنتوس وليون، وكذلك مباراة العودة بين برشلونة ونابولي، إضافة إلى المواجهة بين بايرن ميونيخ وتشيلسي.
وتأجّلت أيضًا المنافسات الأوروبية للشباب المقررة يومي 17 و18 مارس.
، "كورونا" يؤجّل جميع المنافسات الكروية الأوروبية ،
المصدر : الخليج 365
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