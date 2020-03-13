- 1/3
- 2/3
- 3/3
محمد بن مسعود - الدمام - تقرر تأجيل جولتي البحرين وفيتنام لموسم 2020 من بطولة العالم للفورمولا 1، ويأتي ذلك بعد أيام من إلغاء جائزة أستراليا الكبرى الافتتاحية، وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا، والذي صنفته منظمة الصحة العالمية وباءً عالمياً خارجًا عن السيطرة.
هذا ولم يتحدد في الوقت ذاته الموعد البديل لإقامة جولتَي البحرين وفيتنام في وقتٍ لاحقٍ من الموسم، في حال كانت هناك إمكانية للقيام بذلك.
وجاء في بيان اللجنة المنظمة: "بعد الإعلان عن إلغاء جائزة أستراليا الكبرى نهاية الأسبوع الحالي، وفي ظل التطورات المستمرة لفيروس كورونا عالمياً، فإن الفورمولا 1، الاتحاد الدولي للسيارات، والمنظمين اتخذوا قراراتٍ بتأجيل موعد جولتَي البحرين وفيتنام لضمان الصحة والسلامة لكافة العاملين في البطولة، المشاركين، والمشجعين. إذ إن هذه الجوانب تبقى الأولوية بالنسبة لنا".البحرين وفيتنام بطولة العالم للفورمولا 1 فيروس كورونا الجديد
رسميًا.. تأجيل سباق "فورمولا 1" في "البحرين" و"فيتنام"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-03-13
تقرر تأجيل جولتي البحرين وفيتنام لموسم 2020 من بطولة العالم للفورمولا 1، ويأتي ذلك بعد أيام من إلغاء جائزة أستراليا الكبرى الافتتاحية، وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا، والذي صنفته منظمة الصحة العالمية وباءً عالمياً خارجًا عن السيطرة.
هذا ولم يتحدد في الوقت ذاته الموعد البديل لإقامة جولتَي البحرين وفيتنام في وقتٍ لاحقٍ من الموسم، في حال كانت هناك إمكانية للقيام بذلك.
وجاء في بيان اللجنة المنظمة: "بعد الإعلان عن إلغاء جائزة أستراليا الكبرى نهاية الأسبوع الحالي، وفي ظل التطورات المستمرة لفيروس كورونا عالمياً، فإن الفورمولا 1، الاتحاد الدولي للسيارات، والمنظمين اتخذوا قراراتٍ بتأجيل موعد جولتَي البحرين وفيتنام لضمان الصحة والسلامة لكافة العاملين في البطولة، المشاركين، والمشجعين. إذ إن هذه الجوانب تبقى الأولوية بالنسبة لنا".
13 مارس 2020 - 18 رجب 1441
05:02 PM
تقرر تأجيل جولتي البحرين وفيتنام لموسم 2020 من بطولة العالم للفورمولا 1، ويأتي ذلك بعد أيام من إلغاء جائزة أستراليا الكبرى الافتتاحية، وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا، والذي صنفته منظمة الصحة العالمية وباءً عالمياً خارجًا عن السيطرة.
هذا ولم يتحدد في الوقت ذاته الموعد البديل لإقامة جولتَي البحرين وفيتنام في وقتٍ لاحقٍ من الموسم، في حال كانت هناك إمكانية للقيام بذلك.
وجاء في بيان اللجنة المنظمة: "بعد الإعلان عن إلغاء جائزة أستراليا الكبرى نهاية الأسبوع الحالي، وفي ظل التطورات المستمرة لفيروس كورونا عالمياً، فإن الفورمولا 1، الاتحاد الدولي للسيارات، والمنظمين اتخذوا قراراتٍ بتأجيل موعد جولتَي البحرين وفيتنام لضمان الصحة والسلامة لكافة العاملين في البطولة، المشاركين، والمشجعين. إذ إن هذه الجوانب تبقى الأولوية بالنسبة لنا".
، رسميًا.. تأجيل سباق "فورمولا 1" في "البحرين" و"فيتنام" ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر رسميًا.. تأجيل سباق "فورمولا 1" في "البحرين" و"فيتنام" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.