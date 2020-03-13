، رسميًا.. تأجيل سباق "فورمولا 1" في "البحرين" و"فيتنام" ،

محمد بن مسعود - الدمام - تقرر تأجيل جولتي البحرين وفيتنام لموسم 2020 من بطولة العالم للفورمولا 1، ويأتي ذلك بعد أيام من إلغاء جائزة أستراليا الكبرى الافتتاحية، وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا، والذي صنفته منظمة الصحة العالمية وباءً عالمياً خارجًا عن السيطرة.

هذا ولم يتحدد في الوقت ذاته الموعد البديل لإقامة جولتَي البحرين وفيتنام في وقتٍ لاحقٍ من الموسم، في حال كانت هناك إمكانية للقيام بذلك.

وجاء في بيان اللجنة المنظمة: "بعد الإعلان عن إلغاء جائزة أستراليا الكبرى نهاية الأسبوع الحالي، وفي ظل التطورات المستمرة لفيروس كورونا عالمياً، فإن الفورمولا 1، الاتحاد الدولي للسيارات، والمنظمين اتخذوا قراراتٍ بتأجيل موعد جولتَي البحرين وفيتنام لضمان الصحة والسلامة لكافة العاملين في البطولة، المشاركين، والمشجعين. إذ إن هذه الجوانب تبقى الأولوية بالنسبة لنا".البحرين وفيتنام بطولة العالم للفورمولا 1 فيروس كورونا الجديد