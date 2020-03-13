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أنقذت فِرَق الدفاع المدني ببريدة، ظهر اليوم، طفلًا عمره ثلاث سنوات، بعدما سقط في خزان أرضي في عمارة قيد الإنشاء بحي الفايزية.
وكان الطفل قد فُقد وبَحَث عنه ذووه إلى أن وجدوه داخل خزان مشبع بالماء، قبل انتشاله في حالة حرجة جدًّا.
وقال المتحدث الإعلامي باسم مدني القصيم العقيد إبراهيم أبا الخيل: إن فِرَق الدفاع المدني بمدينة بريدة في الساعة الثالثة من مساء هذا اليوم الجمعة، باشرت البلاغ بالواقعة؛ حيث بحثت فِرَق الإنقاذ عن الطفل قبل العثور عليه في خزان تبلغ مساحته ٣×٣م بعمق ٢م ممتلئ بالماء، داخل عمارة تحت الإنشاء ملاصقة لمنزل والد الطفل.
وأضاف: تم انتشال الطفل في حالة حرجة جدًّا، ونقله عن طريق الهلال الأحمر لمستشفى الولادة والأطفال ببريدة، واتخاذ الإجراءات الوقائية، واستكمال إجراءات السلامة بالموقع.
الدفاع المدني بريدة طفلًا سقط في خزان
13 مارس 2020 - 18 رجب 1441 05:40 PM
الهلال الأحمر نقله لمستشفى الولادة والأطفال في حالة حرجة"مدني القصيم" ينتشل طفلًا سقط في خزان أرضي بـ"الفايزية"
أنقذت فِرَق الدفاع المدني ببريدة، ظهر اليوم، طفلًا عمره ثلاث سنوات، بعدما سقط في خزان أرضي في عمارة قيد الإنشاء بحي الفايزية.
وكان الطفل قد فُقد وبَحَث عنه ذووه إلى أن وجدوه داخل خزان مشبع بالماء، قبل انتشاله في حالة حرجة جدًّا.
وقال المتحدث الإعلامي باسم مدني القصيم العقيد إبراهيم أبا الخيل: إن فِرَق الدفاع المدني بمدينة بريدة في الساعة الثالثة من مساء هذا اليوم الجمعة، باشرت البلاغ بالواقعة؛ حيث بحثت فِرَق الإنقاذ عن الطفل قبل العثور عليه في خزان تبلغ مساحته ٣×٣م بعمق ٢م ممتلئ بالماء، داخل عمارة تحت الإنشاء ملاصقة لمنزل والد الطفل.
وأضاف: تم انتشال الطفل في حالة حرجة جدًّا، ونقله عن طريق الهلال الأحمر لمستشفى الولادة والأطفال ببريدة، واتخاذ الإجراءات الوقائية، واستكمال إجراءات السلامة بالموقع.
، "مدني القصيم" ينتشل طفلًا سقط في خزان أرضي بـ"الفايزية" ،
المصدر : الخليج 365
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