الموت يفجع نجم باب الحارة الملقب بـ’’النمس’’ والحزن يخيم على البيوت العربية .. شاهد آخر كلماته؟ (صور)

لا حول ولا قوة إلا بالله ، ثلاثة من أعمامي أخوة أبي يرحلون في شهر واحد ، بعد أقل من اسبوع من وفاة عمي رضوان ، العم عبد اللطيف الخاني أبو عامر ألف رحمة لروحك الطيبة ، عندما تقف أمام صدمة الموت ، في لحظة وفاة أشخاص تحبهم ، ومواراتهم أمام أعينك تحت التراب ، وأنت تعلم يقيناً أنه سيأتي ذلك اليوم وسيضعونك تحت التراب ويذهب الجميع لتبقَ وحيداً ... حينها لن يبقَ لك إلا عملك الجيد والمحبة التي زرعتها بين الناس ... ازرعوا المحبة ما استطعتم ... فعندما يقف المرء أمام هكذا لحظات يدرك جيداً مدى سخافة ما نختلف جميعاً من أجله ، ومدى صغر ما نركض لاهثين كل عمرنا لتحقيقه . إنا لله و إنا إليه لراجعون ، أعمامي الكرام لكم الرحمة ولذكراكم المجد وعلى روحكم السلام .