الموت يفجع نجم باب الحارة الملقب بـ’’النمس’’ والحزن يخيم على البيوت العربية .. شاهد آخر كلماته؟ (صور)

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عدن - ياسمين التهامي - فجع الموت الممثيل السوري الشهير، مصطفى الخاني، الملقب بالنمس، بوفاة ثلاثة من أعمامه في شهر واحد.



نعى نجم مسلسل باب الحارة الممثل السوري مصطفى الخاني في حسابه الشخصي على منصة التواصل الاجتماعي انستغرام وفاة ثلاثة من اعمامه في دمشق اليوم دفعة واحدة خلال شهر واحد و عبر الخاني عن حزنه العميق على الم فقده و مصابه بكلمات مؤثرة و نال الكثير من التعاطف عبر مواقع التواصل الاجتماعي من خلال التعليقات التي تركها وملائه في الوسط الفني و جمهوره العريض و قال :

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“لا حول ولا قوة إلا بالله ، ثلاثة من أعمامي أخوة أبي يرحلون في شهر واحد ،

بعد أقل من اسبوع من وفاة عمي رضوان ، العم عبد اللطيف الخاني أبو عامر ألف رحمة لروحك الطيبة.

وأضاف: عندما تقف أمام صدمة الموت ، في لحظة وفاة أشخاص تحبهم ، ومواراتهم أمام أعينك تحت التراب ، وأنت تعلم يقيناً أنه سيأتي ذلك اليوم وسيضعونك تحت التراب ويذهب الجميع لتبقَ وحيداً … حينها لن يبقَ لك إلا عملك الجيد والمحبة التي زرعتها بين الناس … ازرعوا المحبة ما استطعتم … فعندما يقف المرء أمام هكذا لحظات يدرك جيداً مدى سخافة ما نختلف جميعاً من أجله ، ومدى صغر ما نركض لاهثين كل عمرنا لتحقيقه .



واختتم قائلا: إنا لله و إنا إليه لراجعون ،

أعمامي الكرام لكم الرحمة ولذكراكم المجد وعلى روحكم السلام ”.

و كان نجم باب الحارة الملقب بالنمس في شخصيته الشهيرة التي تقمصها في العمل بأجزائه من اخراج بسام الملا قد نعى وفاة عمه الأول رضوان منذ 4 ايام لينعي البوم رحيل عمه الآخر عبد اللطيف



و كان نجم مسلسل باب الحارة قد دخل بيوت سكان الوطن العربي من خلال مشاركته في بطولة الجزء الرابع من المسلسل الشهير بدور النمس و طريقته في الكلام و اللدغ بالأحرف رفقة عباس النوري ابو عصام زعيم حارة الضبع و شكران مؤتجى التي لعبت دور ام بدر زوجة ابو بدر و صباح الجزائري ام عصام وميلاد يوسف عصام و ليليا الاطرش زوجة عصام و ابنة فريال وفء موصلي

وقدم الكثير من نجوم الدراما السورية واجب العزاء للنمس نجم باب الحارة في مصابه و كان على رأسهم ناصيف زيتون و نسرين طافش و غيرهم من نجوم الكرة السورية.