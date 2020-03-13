"استعدوا لفراق أحبائكم"..  بوريس جونسون يُرعب العالم بتصريح خطير حول كورونا

وجه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، خطابًا مرعبًا للبريطانيين والعالم حول وضع فيروس كورونا في بلاده.

وقال جونسون للصحفيين، وهو يعلن عن إجراءات أكثر صرامة للسيطرة على انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19): "سيرتفع عدد الحالات بشكل حاد، والواقع أن العدد الحقيقي للحالات أعلى -ربما أعلى بكثير- من عدد الحالات التي أكدناها حتى الآن عن طريق الفحوصات".

وحذر جونسون من أن ذروة الإصابة بالفيروس المتوقعة في بريطانيا لا تزال "على بعد بضعة أسابيع" وأن العديد من العائلات: "ستفقد أحبائها قبل الأوان" بسبب الإصابة بالفيروس المميت "استعدوا لفراق أحبائكم".

ووصف جونسون كورونا بالوباء العالمي وبأنه "أسوأ كارثة صحية منذ أجيال" ويستمر في الأشهر المقبلة.

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ورفض رئيس الوزراء البريطاني تشبيه البعض لكورونا المستجد بالأنفلونزا الموسمية، مؤكداً أن هذا غير صحيح، "وبسبب غياب المناعة لهذا الفيروس فهو أكثر خطورة".

فيما قال باتريك فالانس كبير المستشارين العلميين في مؤتمر صحفي في داونينج ستريت، الخميس، إن المملكة المتحدة "متأخرة أربعة أسابيع أو نحو ذلك عن إيطاليا" مع تفشي فيروس كورونا المستجد، مضيفًا "هذا مرض جديد وليس لدينا مناعة منه".

وعلى الرغم من أنه لم يتم الإعلان سوى عن 596 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في المملكة المتحدة، إلا أن فالانس قال إنه "من المرجح أكثر" أن هناك ما بين خمسة وعشرة آلاف شخص مصاب في المملكة المتحدة. وأضاف أن هذا العدد لا يزال صغيرًا نسبيًا، ومن المتوقع أن يصل عدد الأشخاص الذين سيصابون بالمرض إلى ذروته بشكل حاد.

وارتفع عدد وفيات فيروس كورونا المستجد، اليوم الجمعة، ليكسر حاجز الـ5000 حالة بمختلف دول العالم، ووفقا للأرقام المعلنة، فإن عدد المصابين بلغ 130 ألف مصاب، وتأتي الصين في المرتبة الأولى في عدد الإصابات والوفيات حيث سجلت 131851 إصابة، ووفاة 4948 حالة، وتعافي 70 ألف حالة، وتأتي إيطاليا في المرتبة الثانية عالميا بعد الصين، بـ15133 حالة إصابة و1016 حالة وفاة، تليها إيران بـ10075 إصابة و429 حالة وفاة، ثم كوريا الجنوبية بـ7979 إصابة و67) حالة وفاة، وإسبانيا بـ2965 حالة إصابة و84 حالة وفاة.