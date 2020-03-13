السعودية تتصدر أول تصريحات وزير خارجية ماليزيا الجديد

قال وزير الخارجية الماليزي المُعيَّن حديثًا داتوك سيري هشام الدين حسين، اليوم، إنه سيعطي الأولوية لترميم العلاقات الثنائية ومد الجسور مع السعودية بصفتها محورًا أساسيًّا، ونقلت صحيفة «ماليزيا كيني» عنه أنه تم إرسال دعوة إلى نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان لزيارة ماليزيا.

وقال، خلال حفل استقبال له في ويسما بوترا إن «من الأولويات في سياستنا الخارجية تصحيحنا العلاقات مع السعودية»، بحسب «العربية».

وفي وقت لاحق، قال الوزير: «أحاول التعامل مع ذلك؛ لأننا لا نعيش في جزيرة، وماليزيا ليست قوة عظمى.. نحتاج أن نضمن أن الذين بإمكانهم التأثير في العالم قريبون منا».

وفي اجتماع مجلس الوزراء، قال هشام الدين إن تفشي مرض كورونا المستجد Covid-19، كان الموضوع الرئيسي للنقاش، وسيطلب من الدول الأخرى المتضررة من تفشي المرض، مثل الصين وإيطاليا وسنغافورا، مشاركة تجاربها في معالجة المشكلة.

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