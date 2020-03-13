أعلنت المديرية العامة للجوازات تشكيل لجنة لمتابعة الحالات التي تأثرت بتعليق السفر إلى عدة دول أو دخول مواطني تلك الدول إلى المملكة، بسبب فيروس كورونا المستجد.
وذكرت الجوازات، في ردها على تساؤلات الحالات المتضررة، عبر حسابها بتويتر، أن هناك لجنة تتابع معالجة جميع الحالات التي تأثرت بسبب الإجراءات الاحترازية المتخذة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد، وسيتم إعلانها في حينه.
وأشارت الجوازات إلى أن المقيمين الموجودين في المملكة، والذين لديهم تأشيرة خروج نهائي، ويرغبون في المغادرة إلى بلدانهم أو إلى إحدى الدول المعلق السفر إليها بسبب فيروس كورونا؛ سيتم السماح لهم بالمغادرة جوًّا.
وأضافت الجوازات أنه مسموحٌ للمقيمين المغادرين المملكة والموجودين حاليًّا في إحدى دول مجلس التعاون الخليجي (الإمارات العربية المتحدة، والكويت، ومملكة البحرين، وسلطنة عمان) ولديهم إقامة سارية المفعول بالعودة إلى المملكة خلال 72 ساعة.
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كانت هذه تفاصيل خبر خطوة جديدة من الجوازات لحسم موقف المتضررين من تعليق السفر إلى «دول كورونا» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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