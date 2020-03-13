"مدني المدينة" للمواطنين والمقيمين: احذروا من التقلبات الجوية

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة المواطنين والمقيمين لأخذ الاحتياطات اللازمة والحذر من التقلبات الجوية المتوقعة التي بدأت أمس الخميس ويمتد تأثيرها حتى اليوم الجمعة، بعد ورود تنبيه متقدم من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة والذي يشير لتعرض المنطقة لنشاط في الرياح السطحية وتدنّ في مدى الرؤية نتيجة الأتربة المثارة، ومن المتوقع بمشيئة الله هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على المدينة المنورة ومحافظات المنطقة.

وأهاب الدفاع المدني بالتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة في مثل هذه الحالات، ومنها عدم الخروج في حالة الأمطار الشديدة إلا للضرورة، وعدم الاقتراب من الأجسام المتحركة واللوحات الاعلانية والمجسمات الجمالية والغير الثابتة عند هبوب الرياح وعدم المجازفة بعبور الأودية ومواقع تجمعات المياه ودخول الأودية وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول.

كما شددت على متابعة حالة الطقس وما يصدر من تنبيهات وتحذيرات جوية على موقع هيئة الأرصاد وحماية البيئة، مؤكدة أنها اتخذت كافة الإجراءات الاحترازية والاستعدادات والتهيؤ، من خلال تطبيق الخطط المعدة لمواجهة أخطار الأمطار والسيول، بناءً على ما يرد من مستجدات وتغيرات في الحالة الجوية، والتنسيق مع الجهات المعنية بتدابير الدفاع المدني للاستعداد وإعداد خطط الطوارئ وعمل غرف الطوارئ واللجنة الفورية بالمدينة المنورة والمحافظات .