بالصور.. عودة السعوديين من الفلبين قبل قرار تعليق السفر بسبب كورونا

أشرف سفير خادم الحرمين في الفلبين، الدكتور عبد الله بن ناصر البصيري، على عودة المواطنين السعوديين إلى البلاد، عقب قرار تعليق السفر إلى مانيلا.

وذكرت سفارة المملكة في مانيلا -عبر حسابها بتويتر- أن السفير الدكتور عبدالله البصيري وموظفي السفارة في مطار مانيلا، أشرفوا على ترتيبات عودة المواطنين السعوديين اليوم الجمعة، عبر رحلاتهم المتجهة إلى المملكة.

ووجه السفير السعودي، بتقديم الرعاية اللازمة للمواطنين بعد صدور قرار تعليق الرحلات الجوية.

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وكانت السفارة في الفلبين قد وجهت تنبيهًا للمواطنين الراغبين في العودة إلى المملكة بسرعة التواصل معها لترتيب إجراءات عودتهم.

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