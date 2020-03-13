حساب المواطن: حالة واحدة تمنح الدعم لأبناء المواطِنة

أوضح برنامج حساب المواطن أنه لا يمكن لابن وابنة المواطنة الاستفادة من البرنامج إلا بإضافتهما تابعَين للأم، مشيرًا إلى أن من شروط الأهلية أن يكون المستفيد الرئيسي سعودي الجنسية.

وذكر حساب خدمة المستفيدين التابع للبرنامج –عبر تويتر- أنه لا يمكن الاستفادة من البرنامج لابن وابنة المواطنة، إلا إذا أضيفا تابعين لرب الأسرة (الأم).

وأشار البرنامج إلى أن من شروط الأهلية، أن يكون المستفيد الرئيسي «سعودي الجنسية»، ويستثنى من ذلك حاملو بطاقة التنقل.

ووجَّهت إحدى المستفيدات استفسارًا حول إمكانية تسجيل ابنة المواطنة كفرد مستقل.

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