55 ألف وحدة تحت الإنشاء يتيحها سكني في مكة المكرمة

وتضم منطقة مكة المكرمة 12 مشروعًا سكنيًا تحت الإنشاء، متوزعة في مواقع إستراتيجية تتنوع بين الشقق والفلل وتاون هاوس، ضمن خيارات وتصاميم متنوعة تلبي احتياجات الأسر السعودية بجودة عالية وأسعار مناسبة، في حين بدأ تسليم عدد منها خلال الفترة الماضية، ويتواصل تسليم الوحدات المتبقية مع استكمال تنفيذها. وتتوزع تلك المشاريع بالقرب من عدد من المنشآت الحيوية مثل (مطار الملك عبدالعزيز الدولي، ومحطات قطار الحرمين وغيرها) من المنشآت والخدمات ذات الأهمية، ويحدها عدد من الطرق والشوارع الرئيسية لتكون على خط الامتداد السكاني والعمراني، وتضم مدينة جدة 8 مشاريع توفر 44,626 وحدة سكنية، هي (بوفارديا سيتي، فينان، الجوهرة ريزيدنس، روابي الحجاز، ربى جدة، أعالي جدة، تلال الغروب، أبراج بوابة التحلية 1)، فيما تشهد مكة المكرمة تنفيذ مشروعين هما (رتاج مكة وجوهرة الرصيفة)، وتحتضن مدينة الطائف مشروعين هما (الفتح ومدينة الورود).
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