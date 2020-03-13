الملك وولي العهد يعزيان حاكم الشارقة في وفاة أحمد القاسمي

وقال الملك سلمان بن عبدالعزيز «علمنا بنبأ وفاة الشيخ أحمد بن خالد بن محمد القاسمي - رحمه الله -، وإننا إذ نبعث لسموكم ولأسرة الفقيد بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون».
كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، برقية عزاء ومواساة مماثلة، للشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، وقال ولي العهد «تلقينا نبأ وفاة الشيخ أحمد بن خالد بن محمد القاسمي - رحمه الله -، ونبعث لسموكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلين المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب».
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