اخبار السعوديه

الملك وولي العهد يعزيان حاكم الشارقة في وفاة أحمد القاسمي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية عزاء ومواساة، لعضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، في وفاة الشيخ أحمد بن خالد بن محمد القاسمي - رحمه الله -.

وقال الملك سلمان بن عبدالعزيز «علمنا بنبأ وفاة الشيخ أحمد بن خالد بن محمد القاسمي - رحمه الله -، وإننا إذ نبعث لسموكم ولأسرة الفقيد بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون».

كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير ، برقية عزاء ومواساة مماثلة، للشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، وقال ولي العهد «تلقينا نبأ وفاة الشيخ أحمد بن خالد بن محمد القاسمي - رحمه الله -، ونبعث لسموكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلين المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب».


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الملك وولي العهد يعزيان حاكم الشارقة في وفاة أحمد القاسمي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا