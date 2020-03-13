السعودية اليوم / زلزال بقوة 4.7 درجات يضرب محافظة ميسان بجنوب العراق



بغداد 18 رجب 1441 هـ الموافق 13 مارس 2020 م واس

ضرب زلزال بلغت قوته 4.7 درجات على مقياس ريختر اليوم محافظة ميسان في جنوب العراق .

وأفادت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي العراقية في بيان، أن الزلزال وقع صباح اليوم بالتوقيت المحلي وعلى بعد 70 كم شمال شرقي قضاء علي الغربي التابع لمحافظة ميسان، مشيرة إلى أن بعض سكان المحافظة شعروا بالزلزال, من دون أن يسجل وقوع أضرار أو خسائر .

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16:52ت م

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