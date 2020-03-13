السعودية اليوم/ تعليق رحلات الطيران بين الأردن ومصر بدءاً من الاثنين المقبل



عمّان 18 رجب 1441 هـ الموافق 13 مارس 2020 م واس

أعلنت الحكومة الأردنية اليوم، أنّه تم الاتفاق مع نظيرتها المصريّة على تعليق رحلات الطيران بين البلدين بدءاً من يوم الاثنين المقبل.

وقال وزير الإعلام الأردني أمجد العضايلة : إن هذه الخطوة تأتي بعد التنسيق مع جمهورية مصر العربية، وذلك في سياق الإجراءات الاحترازيّة والوقائيّة التي اتخذها البلدان للحدّ من فرص انتقال فيروس كورونا المستجدّ.

وأوضح في بيان صحفي، أنّه سيتم تسيير رحلات الطيران بين البلدين خلال اليوم الجمعة وغداً السبت وبعد غد الأحد كالمعتاد، لكنّها ستتوقّف بدءاً من صباح يوم الاثنين المقبل وحتى إشعار آخر.

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16:49ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.