السعودية اليوم / لجنة قياس وتحقيق رضا المستفيدين بالمنطقة الشرقية تعقد اجتماعها الثالث



الدمام 18 رجب 1441 هـ الموافق 13 مارس 2020 م واس

عقدت اللجنة العليا لمشروع قياس وتحقيق رضا المستفيدين من خدمات الأجهزة الحكومية بالمنطقة الشرقية أمس, اجتماعها الثالث لهذا العام، عبر البث الإلكتروني المباشر، وذلك من مقر المشروع بفرع معهد الإدارة العامة بالدمام.

وناقش الاجتماع بحضور المدير التنفيذي ‏للمشروع سعد القحطاني, خطط المشروع وإنجازاته في إطار الخدمات التي يسعى لتقديمها كشريك استراتيجي مع الأجهزة الحكومية بالمنطقة من خلال أعمال قياس رضا المستفيدين وتقديم الدعم الاستشاري والتدريب لتلك الجهات، إضافة لوقوفه على أبرز ملامح نسبة رضا المستفيدين والمستفيدات من الخدمات التي تقدمها للطرق السريعة بمدن ومحافظات المنطقة الشرقية بمشاركة أراء ما يقارب 1000 مستفيد ومستفيدة من خلال المسح الميداني.

وتناول الاجتماع عرض لأبرز ما جاء في التقرير الخاص بقياس نسبة رضا المستفيدين والمستفيدات من الخدمات التي تقدمها البلديات بمدن ومحافظات المنطقة الشرقية من خلال رصد أراء "2800 " مستفيداً ومستفيدة في المسح الميداني، كما استعرض الاجتماع المحطات الاستراتيجية التي مرت بها خطة المشروع في سبيل تطويره من عام 2016 حتى عام 2020م، وصولاً لوقوفه على الأهداف الرئيسية التي تحققت للمشروع والمتمثلة في الارتقاء بمستوى جودة الخدمات للأجهزة الحكومية المقدمة للمستفيدين والمستفيدات.

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16:47ت م

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