السعودية اليوم / بلدية الهفوف تتفقد أعمال ٨٥ منشأة للتجميل النسائي



الأحساء 18 رجب 1441 هـ الموافق 13 مارس 2020 م واس

تفقدت بلدية الهفوف ممثلة في الإدارة النسائية ببلدية الهفوف ٨٥ منشأة تعمل في مجال التجميل والصالونات النسائية وذلك لرفع مستوى الوعي الصحي العام لمرتادي ولأصحاب مراكز التجميل والصالونات النسائية حول مخاطر التزيين النسائي.

وتضمنت الحملة التأكيد على ضرورة تطبيق الإجراءات الوقائية ضد فايروس كورونا (١٩covid) من تعقيم الأجهزة والعناية بلبس الكمامات والقفازات أثناء ممارسة أنشط التزيين بمختلف أصنافه، وذلك حماية وتحقيقاً لسلامة أفراد المجتمع.

وتابعت الحملة الاشتراطات الصحية والفنية الخاصة بصالونات التزيين، وعرض بعض المخالفات المرصودة التي صدرت بحقها تعاميم من الجهات المختصة، إضافة إلى توزيع منشورات توعوية للحد من مخاطر التزيين.

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16:45ت م

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